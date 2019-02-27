شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يهزم برايتون بثنائية تحت أنظار رودجرز والان مع التفاصيل
تقدم الثعالب عن طريق جراي في الدقيقة 10، وأضاف ليستر الثاني بواسطة النجم جيمي فاردي في الدقيقة 63، قبل أن يقلص بروبير الفارق لبرايتون في الدقيقة 66.
وشهدت المباراة تواجد الأسكتلندي برندان رودجرز المدير الفني الجديد لليستر سيتي، والذي تعاقد معه الفريق قبل انطلاق المباراة حتى عام 2022.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 35 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 27 في المركز السادس عشر.
نتائج باقي المباريات.
وفي نفس الجولة تغلب إيفرتون على كارديف سيتي بثلاثية نظيفة، وفاز هدرسفيلد على ولفرهامبتون 1 - 0، وانتصر نيوكاسل على بيرنلي بثنائية نظيفة.
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