شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يتجه لزراعة الشعر والان مع التفاصيل
الخليج 365- قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الاستثمار في مجال زراعة الشعر خلال الفترة المقبلة.
وكشفت صحيفة آس الأسبانية، أن رونالدو حصل على 50 في المائة من أسهم شركة "إنفرايا"، وهي شركة برتغالية متخصصة في زراعة الشعر.
وتأتي هذه الخطوة الاستثمارية بعد سلسلة الفنادق التي يمتلكها اللاعب في البرتغال، لتأمين نفسه ماليا عقب اعتزاله كرة القدم.
يتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 19 هدف، بفارق هدف عن أقرب منافسيه بياتك مهاجم ميلان.
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