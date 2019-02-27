انت الان تتابع المجلس الأعلى للإعلام يتوعد البرامج الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بدء التحقيق فى جميع وقائع المخالفات التى تضمنتها البرامج الرياضية خلال الأيام الماضية التي تجاوزت حدود الرأى وحقوق النقد. وأوضح المجلس فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تابع ببالغ القلق التراشق اللفظى والحوارات المتدنية التى تدور فى عدد من البرامج الرياضية فى الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا اعتزامه تطبيق العقوبات الصارمة التي أتاحها له القانون على المخالفات التى وقعت فى برامج الشاشات أو الصحف. وأكد المجلس أن اللجان المختصة تقوم حاليا بالتحقيق فى هذه المخالفات التى سيتم مواجهتها بشكل حاسم منعا لتكرارها.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام الالتزام بالمعايير الصادرة عن المجلس بشكل كامل، مشددا أنه لن يتردد فى استخدام الأدوات والصلاحيات المكفولة له قانونا لإلزام الوسائل الإعلامية بعدم إثارة الجماهير حفاظا على القيم والأخلاق. وطالب المجلس النقاد الرياضيين بتحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الوطن، وضرورة ضبط الإيقاع

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