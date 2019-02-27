الامارات | البحث عن الفوز الغائب هدف النصر وكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن الفوز الغائب هدف النصر وكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - النصر خسر أمام العين 2-1 في الجولة 16. تصوير: نجيب محمد

يستضيف فريق النصر، اليوم عند الساعة 5:35 مساء، منافسه فريق كلباء في مواجهة صعبة، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، ويسعى صاحب الأرض عن أول انتصار على ملعبه الجديد استاد آل مكتوم، الذي تعرض عليه لخسارتين منذ تجديده، عندما خسر من الشارقة في الدوري، ثم أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، ليتأزم موقف المدرب الإسباني الجديد، خوسيه سان بينات، مع الفريق، حيث لم ينجح في الظهور بشكل جيد، وعلى الرغم من الأداء المتحسن للفريق إلا أنه لايزال لا يعرف طريق الانتصار.

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ويعيش الفريقان فترة صعبة في بطولة الدوري، حيث لم يحقق النصر أي انتصار في الجولات الأربع السابقة، حيث خسر من الجزيرة والشارقة والعين وتعادل مع عجمان، كان منها ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب الإسباني الجديد، بينما لم يحقق اتحاد كلباء الفوز أيضاً في المباريات الثلاث الأخيرة بالتعادل مع الإمارات والخسارة أمام الوحدة والظفرة، وهو ما جعل موقف الفريقين في جدول الترتيب متقارباً، حيث يملك اتحاد كلباء 19 نقطة مقابل 16 نقطة للنصر القريب من مراكز الهبوط، ويبحث عن فوز يستعيد به نشاطه بعد فترة كبيرة من التجديدات.

أما فريق اتحاد كلباء فقد حقق أرقاماً رائعة في الموسم الحالي، وأصبح قريباً من مركز البقاء والأمان في البطولة، إلا أنه تعرض إلى ثلاث نتائج سلبية في البطولة، خصوصاً في مباراتي الوحدة والظفر، اللتين خسرهما الفريق بثلاثية نظيفة، والمباراتان كانتا على أرض اتحاد كلباء، وهو ما وضع الفريق بالقرب من مراكز الهبوط أيضاً، حيث يبعد عن الإمارات صاحب المركز قبل الأخير بسبع نقاط فقط.

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