الامارات | 12 مباراة تجهز الأبيض الأولمبي لتصفيات كأس آسيا في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة تجهز الأبيض الأولمبي لتصفيات كأس آسيا في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الأولمبي فاز على الصين في تجربته الودية الأخيرة. من المصدر

أكد مدير المنتخب الأولمبي لكرة القدم، جمال بوهندي، أن طموح «الأبيض» هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، رغم التحديات الكبيرة التي تنتظر المنتخب في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي ستقام في ضيافة السعودية.

وستجهز 12 مباراة ودية المنتخب للتصفيات، حيث خاض حتى الآن ثماني منها، فيما يلعب أربعاً أخرى خلال فترة الإعداد، بدءاً من المعسكر المرتقب في مارس المقبل، تحضيراً للتصفيات التي تقام في السعودية الشهر المقبل، بينما تستضيف تايلاند يناير 2020، النهائيات القارية. ويأمل الأبيض السير على خطى منتخب 2012، الذي حقق التأهل لدورة لندن للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأولمبية الإماراتية.

ويتشكل المنتخب، أيضاً، من بعض اللاعبين الذين توجوا ببرونزية الآسياد في دورة إندونيسيا الماضية، وبينهم ماجد سرور والحارس محمد الشامسي وخالد الظنحاني وأحمد راشد وزايد العامري.

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وقال بوهندي، لـ«الإمارات اليوم»: «لعبنا حتى الآن ثماني مباريات أمام مصر والبحرين والأردن وسورية والصين، وهناك أربع وديات أخرى، بينها مباراتان أمام طاجيكستان، ومباراتان في المعسكر الأخير، قبل التوجه إلى السعودية للمشاركة في التصفيات الآسيوية».

وشدد بوهندي على أن المنافسة ستكون في قمة الصعوبة، كون مجموعة المنتخب تضم: السعودية ولبنان والمالديف، مشيراً إلى أن المركز الأول يؤهل المنتخب مباشرة للنهائيات المقررة في تايلاند.

وقال إن هناك لاعبين اثنين في المنتخب الأول يمكن الاستفادة منهما في الأولمبي، وخص بالذكر الحارس محمد الشامسي، وخليفة الحمادي.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، فإنه تسبق التصفيات خوض المنتخب معسكراً إعدادياً على فترتين: الأولى من 5 حتى 11 مارس المقبل، وتتخللها مباراتان وديتان أمام طاجيكستان، والثانية خلال الفترة من 13 حتى 20 من الشهر نفسه، وتتخللها أيضاً مباراتان وديتان. وحقق الأبيض فوزاً معنوياً في وديته الأخيرة أمام المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف.

برنامج إعداد الأولمبي ينقسم إلى فترتين: الأولى بين 5 و11 مارس المقبل، والثانية من 13 حتى 20 من الشهر نفسه.