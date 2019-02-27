الامارات | 5 صدمات أسهمت في خروج الوصل من ربع نهائي كأس زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صدمات أسهمت في خروج الوصل من ربع نهائي كأس زايد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خليل خميس شارك في الشوط الثاني بدلاً من البرازيلي رونالدو مينديز. من المصدر
ودّع الوصل بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما خسر أمام الأهلي السعودي، بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ليتأهل «الراقي» إلى المربع الذهبي بفوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3، ويصعد لمواجهة الهلال السعودي في نصف النهائي.
وفرّط «الفهود» في تقدمه في الشوط الأول، وتلقى هدفين في الشوط الثاني، إذ أسهمت خمس صدمات في خروج الوصل من ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
للإطلاع على الـ5 صدمات التي أسهمت في خروج الوصل من ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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