الامارات | «بوتشي الإمارات» يشارك بـ 9 لاعبين في «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتشي الإمارات» يشارك بـ 9 لاعبين في «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 15 دولة تشارك في منافسات البوتشي. من المصدر

تشهد رياضة البوتشي في الألعاب العالمية (أبوظبي 2019) مشاركة 67 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، بينهم تسعة لاعبين من الإمارات (أربعة لاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية، وشريك من غير المعاقين، وثلاث لاعبات من ذوي الإعاقة الفكرية، وشريكة).

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وتشهد الألعاب العالمية في أبوظبي 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل رياضة. والرياضات هي: ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، البولينغ، سباقات الدراجات، الفروسية كرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعباً، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)، الغولف، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، كرة اليد، الجودو، التجديف بقوارب الكاياك، سباق المسافات الطويلة (الماراثون)، رفع الأثقال، التزلج بالعجلات، الشراع، السباحة، والسباحة في المياه المفتوحة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، السباق الثلاثي (الترايثلون)، الكرة الطائرة.

من جهة أخرى، وجهت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الدعوة للجميع في كل أرجاء الإمارات، للتعبير عن دعمهم لما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة، يستعدون للمنافسة خلال الألعاب العالمية، التي تقام فعالياتها من 14 إلى 21 مارس المقبل، في تسعة مواقع بأبوظبي ودبي، والانضمام إلى مبادرة «حاضرين».