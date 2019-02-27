الامارات | بطاقة الدعوة تبتسم للقبرصي بغدادس على حساب المصري صفوت في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة الدعوة تبتسم للقبرصي بغدادس على حساب المصري صفوت في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصري محمد صفوت ودّع «تنس دبي» من الدور الأول. تصوير: باتريك كاستيلو

ابتسمت بطاقة الدعوة الممنوحة من قبل اللجنة المنظمة لبطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، في وجه المصنف 128 عالمياً، القبرصي ماركوس بغدادس، عقب فوزه، أمس، على المصري محمد صفوت، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «4-6 و6-3 و6-4»، في المباراة التي جمعتهما في ختام أول أدوار بطولة دبي، المقامة حالياً في منطقة القرهود وتمتد حتى الثاني من مارس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائزها 2.7 مليون دولار.

وتحرص اللجنة المنظمة لبطولات «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال كل عام على توجيه أربع بطاقات دعوة للاعبين من حول العالم بهدف تشجيعهم على مواصلة الأداء ومنافسة كبار المصنفين العالميين، وفي النسخة الحالية وجهت «سوق دبي الحرة»، الجهة المنظمة والمروجة للبطولة، الدعوة إلى كل من المصري محمد صفوت المصنف 218 عالمياً، والقبرصي ماركوس بغدادس صاحب الشعبية الواسعة في دبي والتصنيف 128 على العالم، والهندي رامكومار رامانثان المصنف 137 عالمياً، والكرواتي فرانكو موورغو المصنف 332 على العالم، قبل أن ينجح القبرصي بغدادس في الاستفادة من بطاقة الدعوة الممنوحة، والفوز على نظيره المصري محمد صفوت، في مباراة امتدت لساعة و55 دقيقة، ليعبر من خلالها صاحب المشاركة الـ15 على التوالي في دبي إلى الدور الـ16 الذي يلتقي فيه، اليوم، مع الفائز من لقاء المصنف العاشر عالمياً، الكرواتي مارين سيليش، أمام الفرنسي جيل مونفيس، الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس.

ولم تخلُ منافسات اليوم الأول من المفاجآت، بعد أن احتاج المصنف 113 عالمياً الليتواني، ريتشارد بيرانكيس، إلى 89 دقيقة فقط لإقصاء المصنف الثامن في البطولة والـ15 عالمياً، الروسي دانيال ميدفيدف، والفوز عليه بمجموعتين دون رد «6-3 و6-3» في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس، ليضرب بيرانكيس موعداً في الدور الـ16 المصنف 68 عالمياً الأميركي دينس كودلا، الذي نجح بدوره في الفوز على المصنف 56 عالمياً الإيطالي ماثيو بيرتيني، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «2-6 و7-5 و7-5».

وخطا المصنف الأول في البطولة والسادس على العالم، الياباني كي نيشيكوري، بسلام إلى الدور الـ16، عقب الفوز على المصف 65 عالمياً الفرنسي بيويت باير، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-4 و6-3»، ويلتقي نيشيكوري، اليوم، البولندي هوبيرت هوركاسيز المصنف 77 عالمياً، بعد أن نجح الأخير في بلوغ الدور ذاته بفوزه، أمس، على الفرنسي كورنتان موتيه بمجموعتين دون رد.

بداية ناجحة لحامل اللقب باوتيستا

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دشن المصنف الـ18 عالمياً، الإسباني روبيرتو باوتيستا، حملة الدفاع عن لقبه للعام الماضي في دبي بالصورة المثلى، بعد أن نجح الإسباني، أول من أمس، بالفوز على الهندي رامكومار رامانثان المصنف 137 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-3» في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس للبطولة.

ويلتقي باوتيستا، مساء اليوم، المصنف 19 عالمياً الجورجي نيكولاز باسيلاشيفيلي، وذلك بعد أن نجح باسيلاشيفلي في حجز مقعده لهذا اللقاء، عقب تغلبه على المصنف 12 عالمياً الروسي كارين خاشانوف بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-1».

الياباني «كي» يختبر الكوب الطائر في دبي

اختبر المصنف السادس عالمياً، الياباني كي نيشيكوري، قبيل استهلال ظهوره الأول في تنس دبي، تجربة الكوب الطائر في شاطئ جميرا «جي بي آر» في دبي، ويعد من الوجهات السياحية التي تقدم لروادها تجربة المناظر البانورامية لشاطئ دبي ونخلة جميرا، وذلك على ارتفاع 12 طابقاً.