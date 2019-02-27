ظهور «الفار» في نصف نهائي العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ستكون تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) حاضرة في مبارتي نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، والتي تجمع الهلال والأهلي السعوديين، والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي، حيث تظهر اليوم فعليا من خلال مباراة النجم التونسي وضيفه المريخ في تونس.
وأبرم اتحاد اللعبة أمس اتفاقية مع شركة «HAWK-EYE» للتكنولوجيا الرياضية لاستخدام تقنية الفيديو (VAR) في البطولة.
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل الأمين العام للاتحاد رجاء الله السلمي، والمدير العام للشركة في آسيا وشمال أفريقيا بين كروسنغ.
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