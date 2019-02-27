روح أشهر مدربات البطولة النسائية ومنيرة أبرز اللاعبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
سحبت بمدينة الخبر أمس الأول قرعة البطولة الخليجية النسائية لكرة القدم، والتي تستضيفها الخبر برعاية رسمية من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وهيئة الترفيه.
ويشارك في البطولة التي تجري بنظام خروج المغلوب 16 فريقا، 11 منها من السعودية، والأخرى من البحرين (الرفاع)، والكويت (سلوى الصباح)، وسلطنة عمان (أهلي سداب).
وستنطلق منافسات البطولة الجمعة المقبل وتختتم في 6 مارس. وتبرز في البطولة المدربة روح العرفج المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي، ومن اللاعبات منيرة الحمدان التي سبق لها خوض تجربة احترافية خارجية.
ملامح البطولة
- أقوى المواجهات ستجمع بين سلوى الصباح والمحرق
- الصراع الأقوى يجمع أقدم أندية السعودية، شعلة الشرقية واليمامة
- تقود التحدي المدربة روح العرفج الحاصلة على شهادة C من الاتحاد الآسيوي
- فريق المملكة أحدث فرق البطولة، حيث أسس قبل أقل من عام
- عملاقا جدة إيجلز وكينجز يونايتد مرشحان لمراكز متقدمة
- لاعبة شعلة الشرقية منيرة الحمدان سبق لها الاحتراف في البحرين
- هيلة الفراج ستتولى مهمة الوصف والتعليق على المباريات
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