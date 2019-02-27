السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد اليوم في كلاسيكو جديد ومثير بملعب سانتياجو برنابيو بإياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، ويحتاج برشلونة للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1- 1 ليتأهل للنهائي، حيث انتهى الذهاب 1- 1، وهو ما يصب في صالح الريال الذي يحتاج إلى التعادل 0-0.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحدي برنابيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.