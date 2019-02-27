الاتحاد خلال 16 شهرا.. 4 رؤساء و4 مدربين وعدد من الإداريين والحصيلة 15 نقطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام
متغيرات متسارعة وحالة من عدم الاستقرار الإداري والفني شهدها نادي الاتحاد في فترة لا تتجاوز الـ 16 شهرا، كان لها الأثر الكبير في وصول الفريق إلى الانحدار الواضح في النتائج والمستوى، حتى بات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي التسعيني، حيث لا يزال في المركز قبل الأخير لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة بعد مرور 21 جولة.
وخلال تلك الفترة مر على كرسي رئاسة النادي 4 رؤساء جاءوا جميعهم بنظام التكليف، و4 مدربين (وطني وأوروبي ولاتينيين)، كما شمل التغيير الجانب الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك على مستوى الصوت الإعلامي للنادي.
إعفاءات وتكليفات إدارية
2 أكتوبر 2017
إعفاء أنمار الحائلي من رئاسة النادي وتكليف حمد الصنيع حتى نهاية الموسم
14 مايو 2018
تكليف نواف المقيرن برئاسة مجلس الإدارة
23 سبتمبر 2018
تعيين محي الدين كامل نائبا للرئيس المقيرن، وسعد الشهري مشرفا على فريق القدم
14 نوفمبر 2018
استقالة المدير التنفيذي خميس الزهراني من منصبه
15 نوفمبر 2018
إعادة تشكيل إدارة المقيرن بدخول لؤي ناظر كنائب للرئيس بديلا لفراس التركي
26 نوفمبر 2018
استقالة نواف المقيرن وتكليف لؤي ناظر برئاسة النادي وحمد الصنيع نائبا له
21 يناير 2019
استقالة أنمار الحائلي من عضوية مجلس الإدارة
الأجهزة الفنية
23 مايو 2018
التعاقد مع المدرب الأرجنتني رامون دياز بديلا للتشيلي سييرا
15 سبتمبر 2018
إقالة دياز وتكليف الوطني بندر باصريح بالمهمة
28 سبتمبر 2018
التعاقد مع الكرواتي سلافن بيلتش
23 فبراير 2019
إقالة بيلتش وإعادة التشيلي سييرا
إداريو الفريق الكروي
- عمل أسامة المولد مع إدارتي الحائلي والصنيع ولم يجدد له في الموسم الجديد
- تولى حسين الصادق منصب مدير الكرة في إدارة المقيرن قبل أن يستقيل في 10 سبتمبر 2018
- خلف الصادق في المهمة محمد السليمان وتحديدا في 12 سبتمبر 2018
- في الأول من نوفمبر 2018 عاد المولد لمنصبه السابق كمدير للكرة
متحدثان رسميان
- تعيين فواز الشريف في إدارة المقيرن ثم إعفاؤه في 23 سبتمبر 2018
- تعيين حسين الشريف وإعفاؤه في الأول من يناير 2019
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد خلال 16 شهرا.. 4 رؤساء و4 مدربين وعدد من الإداريين والحصيلة 15 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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