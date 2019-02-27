الاتحاد خلال 16 شهرا.. 4 رؤساء و4 مدربين وعدد من الإداريين والحصيلة 15 نقطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

متغيرات متسارعة وحالة من عدم الاستقرار الإداري والفني شهدها نادي الاتحاد في فترة لا تتجاوز الـ 16 شهرا، كان لها الأثر الكبير في وصول الفريق إلى الانحدار الواضح في النتائج والمستوى، حتى بات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي التسعيني، حيث لا يزال في المركز قبل الأخير لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة بعد مرور 21 جولة.

وخلال تلك الفترة مر على كرسي رئاسة النادي 4 رؤساء جاءوا جميعهم بنظام التكليف، و4 مدربين (وطني وأوروبي ولاتينيين)، كما شمل التغيير الجانب الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك على مستوى الصوت الإعلامي للنادي.

إعفاءات وتكليفات إدارية

2 أكتوبر 2017

إعفاء أنمار الحائلي من رئاسة النادي وتكليف حمد الصنيع حتى نهاية الموسم

14 مايو 2018

تكليف نواف المقيرن برئاسة مجلس الإدارة

23 سبتمبر 2018

تعيين محي الدين كامل نائبا للرئيس المقيرن، وسعد الشهري مشرفا على فريق القدم

14 نوفمبر 2018

استقالة المدير التنفيذي خميس الزهراني من منصبه

15 نوفمبر 2018

إعادة تشكيل إدارة المقيرن بدخول لؤي ناظر كنائب للرئيس بديلا لفراس التركي

Advertisements

26 نوفمبر 2018

استقالة نواف المقيرن وتكليف لؤي ناظر برئاسة النادي وحمد الصنيع نائبا له

21 يناير 2019

استقالة أنمار الحائلي من عضوية مجلس الإدارة

الأجهزة الفنية

23 مايو 2018

التعاقد مع المدرب الأرجنتني رامون دياز بديلا للتشيلي سييرا

15 سبتمبر 2018

إقالة دياز وتكليف الوطني بندر باصريح بالمهمة

28 سبتمبر 2018

التعاقد مع الكرواتي سلافن بيلتش

23 فبراير 2019

إقالة بيلتش وإعادة التشيلي سييرا

إداريو الفريق الكروي

عمل أسامة المولد مع إدارتي الحائلي والصنيع ولم يجدد له في الموسم الجديد

تولى حسين الصادق منصب مدير الكرة في إدارة المقيرن قبل أن يستقيل في 10 سبتمبر 2018

خلف الصادق في المهمة محمد السليمان وتحديدا في 12 سبتمبر 2018

في الأول من نوفمبر 2018 عاد المولد لمنصبه السابق كمدير للكرة

متحدثان رسميان