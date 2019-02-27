شكرا لقرائتكم بيليتش.. 128 يوماً مع اتحاد جدة انتهت بالإقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يبق الكرواتي سلافين بيليتش مدرب الاتحاد المقال سوى 128 يوماً، حضر في بدايتها و"العميد" في المركز الأخير ورفعه مرتبة واحدة، قبل أن يقال ويترك منصبه للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

ولعب الاتحاد مع المدرب الكرواتي 16 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جمع خلالها 14 نقطة من 3 انتصارات وخمس تعادلات مقابل ثمان خسائر.

واستطاع هجوم الاتحاد تسجيل 24 هدفاً في 19 مباراة بين الدوري والكأس، فشل في الوصول إلى شباك الخصم في 4 مباريات فقط، كانت أمام الاتفاق والشباب والتعاون وأخيراً الهلال.