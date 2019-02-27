مشاهدة مباراة كأس زايد المريخ والنجم الساحلي بث مباشر

مباراة الليلة الأولى في تاريخ مواجهات النجم الساحلي والمريخ على صعيد المنافسات العربية، بعدما تبادلا الفوز في أربع مواجهات على صعيد منافستي كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» ودوري أبطال أفريقيا في نسختي 2008 و2017 على التوالي، حيث يتطلع «أصحاب الأرض» إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق قي مباراة الإياب المرتقبة.

ويدخل النجم الساحلي مواجهة الليلة مدفوعاً بمعنويات فوزه المهم على حساب مضيفه رينجرز النيجيري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأحد الماضي، حيث نجح رجال الفرنسي روجيه لومير مدرب النجم في تحويل تأخرهم في النتيجة 0-1 إلى فوز 2-1 ليحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية.

ويفقد النجم في مواجهة اليوم جهود الثنائي عمار الجمل وإيهاب المساكني، بداعي الإيقاف بعدما تلقى الأول البطاقة الحمراء أمام الرجاء المغربي في إياب ربع النهائي والثاني البطاقة الصفراء الثالثة، في المقابل يستعيد الفريق جهود لاعبه ياسين الشيخاوي بعد شفائه من الوعكة الصحية التي حرمته المشاركة مؤخراً.

بدوره يعول المريخ السوداني على المعرفة الجيدة لمدربه التونسي يامن الزلفاني بمنافسه النجم الساحلي، حيث يتطلع للعودة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب المرتقبة بأم درمان، وفضّل الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني السفر مبكراً إلى تونس استعداداً لمباراة الليلة، حيث وصلت بعثته إلى تونس منذ نحو 5 أيام أدى خلالها «الأحمر» ثلاثة تدريبات.