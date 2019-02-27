مشاهدة مباراة النجم الساحلي والمريخ بث مباشر يلا شوت حصري

يقص فريقا النجم الساحلي التونسي وضيفه المريخ السوداني شريط مباريات الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز حينما يلتقيان في السابعة من مساء اليوم على الملعب الأولمبي بسوسة في ذهاب مربع الكبار، قبل مباراة الإياب المرتقبة في 29 مارس المقبل على استاد المريخ «القلعة الحمراء» بأم درمان، فيما من المنتظر أن تجمع مباراتا الدور ذاته الهلال السعودي وشقيقه الأهلي خلال مارس المقبل في مباراتين في الطريق نحو المواجهة النهائية للبطولة، والتي يحتضنها استاد هزاع بن زايد بالعين.

وحجز النجم الساحلي مقعده في نصف النهائي باكتساحه الرمثاء الأردني 6-2 في مجموع مباراتي الدور الأول، وتخطيه الوداد المغربي بالفوز 1-0 إياباً في تونس بعد التعادل السلبي في الذهاب، قبل إقصائه الرجاء البيضاوي المغربي بالفوز 2-0 ذهاباً في المغرب والخسارة 0-1 إياباً في تونس، في المقابل جاء تأهل المريخ السوداني بعد تخطيه منافسه الجيش السوري بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي دور الستة عشر، قبل تفوقه على اتحاد العاصمة الجزائري بالفوز 4-1 في أم درمان والخسارة 0-2 في إياب دور الستة عشر، والفوز في ربع النهائي على مولودية الجزائر 3-0 في الإياب بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.