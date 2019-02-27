يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي والمريخ بث مباشر فى البطولة العربية

ويمثل غياب الثنائي بكري المدينة «العقرب»،من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز والقائد أمير كمال بداعي الإيقاف بعد نيلهما الإنذار الثاني في مباراة إياب الدور ربع النهائي أمام مولودية الجزائر، والتي كسبها الأحمر بنتيجة 3-0، الأبرز في تشكيلة «الأحمر»، بيد أن التونسي الزلفاني أكد على جاهزية البدلاء لتعويض الغيابات المؤثرة أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية للمريخ، الذي حافظ على سجله خالياً وخسر في مباراة واحدة خلال مشواره الحالي أمام مضيفه اتحاد العاصمة في إياب دور الستة عشر. وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الليلة بين النجم الساحلي وضيفه المريخ إلى طاقم تحكيم بحريني يقوده نواف شكر الله، ومن المنتظر أن تشهد المواجهة المرتقبة أول تطبيق لتقنية الفيديو في كأس زايد للأندية الأبطال بعدما شهدت الجولات الماضية وجود الحكم الإضافي في المباريات.

بدوره يعول المريخ السوداني على المعرفة الجيدة لمدربه التونسي يامن الزلفاني بمنافسه النجم الساحلي، حيث يتطلع للعودة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب المرتقبة بأم درمان، وفضّل الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني السفر مبكراً إلى تونس استعداداً لمباراة الليلة، حيث وصلت بعثته إلى تونس منذ نحو 5 أيام أدى خلالها «الأحمر» ثلاثة تدريبات.