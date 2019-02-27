مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بين ماتش

قبل إقامة مباراة الريال ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا،من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز كان البارسا نجح في تحقيق فوز صعب على حساب نادي إشبيلية يوم السبت الماضي برباعية مقابل هدفين، أما ريال مدريد فحقق الفوز على حساب نادي ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

وبعد مباراة الريال ضد برشلونة غدًا في كأس الملك، يستعد الفريقان لملاقاة بعضهما البعض مجددًا يوم السبت المقبل في كلاسيكو جديد، ولكن هذه المرة في الدوري الإسباني، حيث تُقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كل مكان إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو التاريخي والذي سيستضيف غداً كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وكانت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، الأمر الذي يشير إلى أن مباراة الغد بين برشلونة وريال مدريد ستكون نارية من أجل حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتوقعت صحيفة “سبورت” الإسبانية تشكيلة برشلونة التي سيدخل بها لقاء الغد ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث ذكرت أن النادي الكتالوني سوف يهاجم النادي الملكي بالثلاثي، ميسي، ديمبلي وسورايز.