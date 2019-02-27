كلاسيكو الارض : مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت

استفز اللاعب البرازيلي جونيور فينسيوس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل إقامة مباراة الريال ضد برشلونة غدًا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز.

وكان اللاعب فينسيوس جونيور تحدث عن ميسي نجم برشلونة قائلًا: ميسي لاعب مميز للغاية، ولكنه غير مُخيف النادي الملكي سيتألق خلال مباراة الريال ضد برشلونة من أجل الفوز والعبور إلى الدور النهائي.

ويذكر أن فينسيوس جونيور أهدر العديد من الفرص التهديفية المحققة لنادي ريال مدريد خلال لقاء الريال ضد برشلونة في جولة الذهاب، والذي أقيم على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة في السادس من فبراير الجاري.

Advertisements

وتحدث المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد عن آخر استعدادات النادي الملكي لمباراة الريال ضد برشلونة قائلًا: جميع لاعبي الريال على أتم الاستعداد للتألق أمام برشلونة، بجانب أن النادي الملكي لن يتنازل عن الفوز للعبور إلى المباراة النهائية.

وأكد سولاري أن النجم الويلزي جاريث بيل مستعد للمشاركة في مباراة الريال ضد برشلونة، مضيفًا أن اللاعب حاليًّا يركز مع زملائه على التألق وتحقيق الفوز للنادي الملكي.

جدير بالذكر أن مباراة الريال ضد برشلونة في جولة الذهاب كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تمكن اللاعب لوكاس فاسكيز من افتتاح النتيجة لنادي ريال مدريد، ثم تعادل البرازيلي مالكوم لنادي برشلونة في الشوط الثاني.