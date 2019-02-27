داني ميرفي: صلاح لن يرحل عن ليفربول

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أكد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق، أن نجم منتخب مصر محمد صلاح لن يرحل من ليفربول إلى أحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

وقال ميرفي، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن صلاح لا يميل إلى مغادرة ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز"، وأضاف "لقد تابعت التقارير التي تتحدث عن انتقاله إلى يوفنتوس، لكن هذا لن يحدث أبدًا".

وأردف ميرفى قائلا "اسم صلاح سيرتبط دائمًا بأكبر الفرق في أوروبا، لكنه سعيد في ليفربول والمشجعين يحبونه بعد أن قدم أفضل مستوى في مسيرته رفقة الريدز".

يذكر أن صلاح يحتل صدارة جدول الهدافين في...