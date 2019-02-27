أحمد شوبير يكشف أسباب تأجيل مباريات كأس مصر

اليوم الجديد

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد اتخذ قرارا بتأجيل مباريات بطولة كأس مصر، لأجل غير مسمى.

وأضاف شوبير، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الجهات الأمنية التي طالبت الاتحاد بتأجيل مباريات البطولة، مؤكدا أن القرار لم يصدر لإرضاء أي نادي من الأندية المشاركة في المسابقة.

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك مع مصر للمقاصة غدا الأربعاء، في إطار الدور ربع النهائي لكأس مصر، فيما يلعب بيراميدز مع الأهلي بعد غد...