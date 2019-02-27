خالد جلال يعتذر عن تدريب الشعلة.. هل ينضم لجهاز الزمالك؟

اليوم الجديد

أصدر نادي الشعلة السعودي، بيانًا رسميًا أعلن فيه اعتذار المصري خالد جلال، عن توليه المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال ناد الشعلة، خلال بيان له، إن جلال اعتذر عن مواصلة تدريب الفريق، لتتقدم إدارة النادي بالشكر والتقدير له، على ما قدمه طوال فترة تدريبه للفريق.

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وقاد جلال، الشعلة مساء اليوم، للتعادل مع هجر بهدف لكل فريق، ليحتل المركز الأخير بدوري القسم الثاني.

وأعلنت إدارة الشعلة في وقت سابق التعاقد مع التونسي أحمد العجلاني كمدير فني بديلًا لخالد جلال، حتى نهاية الموسم الحالي.

وتداولت أخبار،...