عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس قد تقام بعد كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الأهلي وبيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر قد تقام بعد انتهاء مسابقة كأس الأمم الإفريقية بمصر الصيف المقبل.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال حسين:"هناك احتمال كبير أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استبدل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بمباراتهما في الكأس يوم 28 فبراير الجاري قبل أن يتم التأجيل لأجل غير مسمى.

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وأضاف عامر حسين قائلاً:"مواجهة الأهلي وبيراميدز، وأيضاً الزمالك والمقاصة، في بطولة الكأس ليس لهما مكان في الوقت الحالي في الجدول بسبب ضغط المباريات محلياً وقارياً للأندية".

وتابع رئيس لجنة المسابقات:"اتفقنا مع الأندية قبل انطلاق المسابقات المحلية أن النصف الثاني من الموسم سيشهد فترة ضغط في المباريات، ولذلك سمحنا بإضافة 5 لاعبين في قوائم يناير".

وأشار حسين أن بطولة الدوري المصري ستنتهي في منتصف شهر أغسطس المقبل في أفضل الأحوال، وذلك بسبب فترة توقف كأس الأمم الإفريقية في مصر، ومشاركات الأهلي والزمالك والإسماعيلي قارياً.

وأنهى عامر حسين قائلاً:"مباراة الأهلي والزمالك ستقام في موعد 30 مارس المقبل، وقبلها بيوم سنبدأ وضع مواعيد الجولات التالية في مسابقة الدوري بعد انتهاء معسكر المنتخب".