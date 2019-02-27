النشرة الرياضية| تأجيل مباريات كأس مصر.. وقائمة المنتخب لمعسكر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

جاء يوم الثلاثاء ملتهبًا بعدما أعلن اتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر، بالإضافة إلى كشف الستار عن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس المقبل، واشتعال صراع الهبوط في الدوري الممتاز.

رسميا.. تأجيل مباريات كأس مصر بناءً على طلب الأمن

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إنه تم تأجيل مباريات كأس مصر لأسباب أمنية.

بعد تأجيل كأس مصر.. الزمالك يُنهي معسكره للمقاصة ويستعد لبترو أتلتيكو

قرر المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، إنهاء معسكر الفريق المقام فى برج العرب استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في كأس مصر.

في خطاب رسمي.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بتأجيل مباريات كأس مصر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى أندية الزمالك والأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز اف سي للتأكيد على تأجيل المباريات التي كان مقررًا إقامتها غدًا الأربعاء وبعد غد.

11 وجها جديدا في قائمة المنتخب للنيجر ونيجيريا.. واستبعاد صلاح

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة المنتخب لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

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طلائع الجيش يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام الإسماعيلي

خيم التعادل السلبي، على نتيجة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

بدلا من هاني زادة.. إسماعيل يوسف يرأس بعثة الزمالك في أنجولا

قرر مجلس إدارة الزمالك تكليف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأبيض في أنجولا.

بيراميدز يرصد 100 مليون جنيه لمشروعات خدمية

أعلن نادي بيراميدز، أنه بصدد الحصول على الموافقات اللازمة، من أجل برنامج اجتماعي خدمي في مجالات مختلفة من أجل خدمة المجتمع المصري وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

المصري يعمق جراح إنبي بثلاثية ويدخل المربع الذهبي في الدوري

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا ثمينا، مساء اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره إنبي، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

دجلة يُعمق جراح النجوم ويقفز مركزين

فاز وادي دجلة على نظيره النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.