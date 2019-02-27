بالفيديو.. جيلبرتو يتحدث عن.. ميزة وائل جمعة.. هدوء متعب.. وغالي "المحترم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث الأنجولي سيباستياو جيلبرتو جيلبرتو، الظهير الأيسر الأسبق لنادي الأهلي عن بعض صفات زملائه بالفريق خلال فترة معايشته لهم بمصر.

وعبر مقطع فيديو نشرته شركة 11 الرياضية، أشار جيلبرتو إلى أن مدافع فريقه السابق وائل جمعة كان يمتلك بنيانًا جسديًا قويًا ولكن لم يكن يضحك بالمران.

وتابع جيلبرتو:"أعتقد أن ذلك كان لأه يركز ويعمل بجد.. أنا أحبه كثيرًا لأنه كان ملتزمًا بالتدريبات".

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وتطرق أيضًا جيلبرتو للحديث عن مهاجم فريقه الأسبق عماد متعب؛ حيث قال ضاحكًا:"كان هادئًا جدًا ويُهي التمرين ويركض"، كما أشاد بقائد فريقه السابق حسام غالي الذي كان يُساعده.

وأتم ظهير أيسر الأهلي الأسبق حديثه بقوله:"غالي شخص محترم وأحبه كثيرًا وعندما آتيت للأهلي لعبت معه لمدة 6 أشهر ساعدني كثيرًا بها قبل أن يحترف في صوف فينورد الهولندي.. وأحبه كثيرًا".

يُذكر أن جلبرتو لعب في صفوف النادي الأهلي لمدة 8 مواسم بدً من 2002 حتى 2010 قبل أن ينتقل لنادي ليرس البلجيكي.