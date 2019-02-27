عبد الغني: التأجيل أرضى جماهير الأهلي.. وكنا على أعتاب "كارثة" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري، أن قرار تأجيل مباريات كأس مصر يعد من أفضل القرارات التي تم إتخاذها خلال الفترة الماضية.

وأشاد عبد الغني في تصريحات عبر قناة النهار، بالاستجابة التي جاءت عقب قرار التأجيل من كل الأطراف، مؤكدًا أن الأمور كانت تشير نحو كارثة واردة الحدوث -على حد قوله-.

وقال عضو اتحاد الكرة: "وصلنا إلى حالة من الاحتقان كانت تشير إلى كارثة قريبة ولذلك كان علينا أن نتدخل بالشكل الصحيح".

Advertisements

وأكمل: "قرار تأجيل الكأس هو أفضل ما تم إتخاذه، تم إرضاء جماهير الأهلي عن طريقه، ولا أحد يستطيع أن يشكك في وطنية القلعة الحمراء".

وأضاف: "أريد أيضًا الإشادة بالحس الوطني لتركي آل الشيخ مالك بيراميدز على وعيه وترحيبه بالقرار حرصًا على أمن مصر".

واختتم: "التأجيل نزع فتيل الأزمة التي كادت أن تحدث وأدى إلى هدوء كبير في الساحة الرياضية".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن صباح اليوم، الثلاثاء، عن تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.