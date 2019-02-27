مدرب دجلة: لقاء النجوم الأسوأ هذا الموسم رغم الفوز.. ولا أبحث عن اللعب التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أن فريقه قدم أسوأ مباراة له في الدوري هذا الموسم أمام النجوم، رغم الفوز بهدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

وقال جونياس في تصريحات تلفزيونية لقناة " أون سبورت"" أبارك للاعبي فريقي فقط على النقاط الثلاث، لكن ما قدموه من أداء أمام النجوم لا يرضيني".

وأضاف:" ما قام به اللاعبون أمام النجوم لم أطالبهم به وليس هذه طريقه لعبنا".

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وتابع" هذا أسوأ أداء لنا في الدوري رغم الفوز، لا أفضل طريقه اللعب من أجل النقاط الثلاث فقط".

وأوضح، أن طريقه لعب فريق وادي دجلة لا يمكن تغييرها، مؤكدا أن اللعب التجاري الذي يهدف في المقام الأول للفوز فقط دون النظر للأداء لا يفضله.

وأشار إلى أنه يتمنى أن تكون هذه أخر مباراة يعتمد خلالها لاعبوه على الكرات الطويلة، لافتا أن سلاحه الحقيقي هو الاحتفاظ دائما بالكرة.

واختتم مدرب وادي دجلة:" ليس لدي أي تخوف من بقاء وادي دجلة في الدوري هذا الموسم".