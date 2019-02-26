أكد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني أنه لا يفكر في تحقيق الأرقام القياسية، وأن كل تفكيره على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستعد ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح لمواجهة واتفورد، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ28 من البريميرليج.
وقال صلاح "الأرقام القياسية شئ مميز لكن نحن نفكر في تحقيق الدوري، هو الأهم بالنسبة لنا جميعًا، تسجيل العديد من الأهداف 50 و51 و52 هدفًا شئ جيد، أحفز دائمًا نفسي لكي أسجل الكثير من الأهداف وأقدم أداء أفضل".
وأضاف "كان أسبوع كبير، لدينا
وأتم " بعدها سيكون متبقي لدينا 9 مباريات ومن ثم سيكون عندنا وقت للراحة والتركيز بشأن المنافسة".
ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 66 نقطة ، مبتعدًا عن مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة والذي يملك الأخير 65 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح: الأرقام القياسية لا تشغلني..نسعى لتحقيق الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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