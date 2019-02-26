انبي يفتقد حارسه الأساسي امام وادي دجلة

تأكد غياب حارس انبي عمرو حسام عن لقاء وادي دجلة الاحد المقبل بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ25 للدوري

الممتاز.

كان الحارس قد تم طرده اليوم في لقاء المصري بعد عرقلة مهاجم الفريق

المنافس المنفرد بالمرمى الخالي .

وكان المصري قد فاز بثلاثة اهداف مقابل هدف وتراجع الفريق الى المركز قبل الاخير برصيد 21 نقطة وهو نفس رصيد النجوم المتذيل.