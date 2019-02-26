أحمد أبو الفتوح: تفاجئت من إنضمامي للمنتخب.. وطموحي أن أكون أساسيًا

أحمد ابو الفتوح كتب- وليد خليل أكد أحمد أبو الفتوح، لاعب سموحة، أنه تفاجئ من استدعائه لقائمة منتخب مصر. وقال أبو الفتوح خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "علمت خبر انضمامي للمنتخب عندما رأيت الناس تباركلي ولم أكن أفهم لماذا في البداية". قناة صدى البلد: "علمت خبر انضمامي للمنتخب عندما رأيت الناس تباركلي ولم أكن أفهم لماذا في البداية". وأكمل: "طلبت أن أعار بعدما رأيت المنافسة صعبة في الزمالك، وسموحة كان هدفي لكي ألعب منتخب أولمبي، لكن المنتخب الأول كان مفاجأة لي". وأضاف: "طموحي اثبات نفسي لكي أكون في التشكيل الأساسي، وذلك بالتمرين والانصات لتعليمات المدرب".

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