اسلام جابر : انضمامي لمنتخب مصر فرصة لإثبات نفسي

اسلام جابر لاعب الداخلية كتب- وليد خليل أبدى اسلام جابر لاعب الداخلية والمنضم حديثا لصفوف منتخب الفراعنه، سعادته بعودته مرة اخرى لصفوف المنتخب. وقال جابر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد :اتوجه بالشكر للجهاز الفني للمنتخب لثقته الكبيره بي، اتمنى ان استغل الفرصة واثبت ذاتي . بي، اتمنى ان استغل الفرصة واثبت ذاتي . واردف : كنت حزين لعدم مشاركتي خلال الفترة الاخيره، شعرت بتقصيري ولكن نويت ان اعود واساعد فريقي من جديد وتابع Advertisements : الداخلية لديها لاعبين مميزين وامكانيات جيده، نواجه سوء توفيق غير طبيعي ، بنعمل كل شىء ولكن النتائج ليست في صالحنا. واستكمل : فقدنا ثقة المكسب، نريد فقط مكسب وحيد لكي نستعيد تلك الثقة . واتم كلماته : اتمنى ان نعيد الثقة لأنفسنا في المباراة المقبلة امام الاتحاد السكندري بالدوري.

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