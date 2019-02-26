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تحدث عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري عن كواليس انضمامه لصفوف المنتخب المصري لأول مرة.
وقال عمار في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بشكر مسئولي الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين على ثقتهم فيخلال الفترة الماضية ومساندتهم لي".
متابعًا "أشكر أيضًا مسئولي الأهلي على الفترة التي قضيتها مع الفريق وسماحهم لي بالخروج معارًا، أتمنى ان اكون إضافة قوية للمنتخب في الفترة المقبلة وعند
واضاف اللاعب الشاب "كنت بنام بعد قضاء بعض المشاوير الخاصة بالمنتخب الأولمبي وفوجئت بالمقربين مني يقدمون التهاني لي وظننت انهم يهنئوني بانضمامي للمنتخب الأولمبي".
وأختتم عمار حمدي تصريحاته "باسم علي هو لاعب الأهلي الوحيد الذي قدم لي التهنئة لانضمامي للمنتخب، أيضًا محمود الجزار وأكرم توفيق تحدثوا معي".
كانت هذه تفاصيل خبر عمار حمدي: لاعب وحيد بالأهلي قدم لي التهنئة وأتمنى أن اكون إضافة للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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