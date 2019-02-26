تسود حالة من الإستياء داخل نادي انبي بعد خسارة الفريق الكروي الأول امام المصري اليوم، وتراجعه الى المركز قبل الأخير بجدول الدوري متساويا مع النجوم" المتذيل" في رصيد النقاط" 21 نقطة".
وتأتي حالة الإستياء نظرا لدخول الفريق بقوة في دائرة الهبوط ،تحت القيادة الفنية للفريق على ماهر والذي لم يحصل خلال 8 مباريات تولى فيها المسئولية الا على فوز وحيد يتيم ،والخسارة في 3 مباريات متتالية امام الأهلي والزمالك والمصري و4 تعادلات، ولم يجمع سوى 7 نقاطفقط من مجموع 24 نقطة.!
وانقسم مجلس ادارة النادي بعد الخسارة امام المصري، بين بقاء على ماهر او رحيله ،ودعم الفريق المؤيد على التغيير بأن هناك 10 مباريات فقط على انتهاء المسابقة، وخسارة اى نقطة تمثل دخول بقوة في دائرة الهبوط وصعوبة التعويض، خاصة ان الحارس الأساسي عمرو حسام سوف يغيب عن اللقاء المقبل لطرده في لقاء المصري ، بجانب ان الفرق التي
ومن المتوقع ان يعقد المهندس علاء خشب رئيس النادي ونائبه المحاسب زكريا السيد اجتماعاً بعلى ماهر خلال ساعات للتعرف على اسباب الهزة وكيفية الخروج من عنق الزجاجة.
وعلمت "الوفد" بأن لقاء وادي دجلة الاحد المقبل في الجولة الـ25 للدوري، سيكون حاسمًا في بقاء الجهاز الفني الحالي بقيادة على ماهر من عدمه ،حيث ان الخسارة او التعادل قد تقرب ماهر بقوة من الرحيل.
كانت هذه تفاصيل خبر إستياء في انبي بعد الخسارة امام المصري و علي ماهر على كف عفريت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.