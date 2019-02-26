إستياء في انبي بعد الخسارة امام المصري و علي ماهر على كف عفريت

كتب- صبري حافظ:

تسود حالة من الإستياء داخل نادي انبي بعد خسارة الفريق الكروي الأول امام المصري اليوم، وتراجعه الى المركز قبل الأخير بجدول الدوري متساويا مع النجوم" المتذيل" في رصيد النقاط" 21 نقطة".

وتأتي حالة الإستياء نظرا لدخول الفريق بقوة في دائرة الهبوط ،تحت القيادة الفنية للفريق على ماهر والذي لم يحصل خلال 8 مباريات تولى فيها المسئولية الا على فوز وحيد يتيم ،والخسارة في 3 مباريات متتالية امام الأهلي والزمالك والمصري و4 تعادلات، ولم يجمع سوى 7 نقاط

فقط من مجموع 24 نقطة.!

وانقسم مجلس ادارة النادي بعد الخسارة امام المصري، بين بقاء على ماهر او رحيله ،ودعم الفريق المؤيد على التغيير بأن هناك 10 مباريات فقط على انتهاء المسابقة، وخسارة اى نقطة تمثل دخول بقوة في دائرة الهبوط وصعوبة التعويض، خاصة ان الحارس الأساسي عمرو حسام سوف يغيب عن اللقاء المقبل لطرده في لقاء المصري ، بجانب ان الفرق التي

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قامت بالتغيير في مدربيها حدث تطور كبير في نتائجها مثل بتروجت شقيق انبي تحت قيادة المدير الفني الجديد محمد عودة ، وايضا المصري بقيادة ايهاب جلال والذى انتشل الفريق من مؤخرة الجدول الى المربع الذهبي .

ومن المتوقع ان يعقد المهندس علاء خشب رئيس النادي ونائبه المحاسب زكريا السيد اجتماعاً بعلى ماهر خلال ساعات للتعرف على اسباب الهزة وكيفية الخروج من عنق الزجاجة.

وعلمت "الوفد" بأن لقاء وادي دجلة الاحد المقبل في الجولة الـ25 للدوري، سيكون حاسمًا في بقاء الجهاز الفني الحالي بقيادة على ماهر من عدمه ،حيث ان الخسارة او التعادل قد تقرب ماهر بقوة من الرحيل.