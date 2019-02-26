سلة سموحة تواصل التألق وتهزم الزمالك

الاسكندرية - بوابة الوفد - سامح سعيد

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة "رجال" بقيادة الكابتن أشرف توفيق فوزا مستحقا مصحوبا بأداء متميز علي نظيره الزمالك بعد وقت إضافي وتغلب عليه 73/68 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الدور الأول للدوري العام الممتاز (أ).جاء اللقاء قويا ومثيرا وقدم نجوم سموحة أداء راق وظهر الإصرار علي الاعبين لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الدوري .

وشهد اللقاء المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وأعضاء مجلس الإدار، وأشرف توفيق المدير الفني لسلة سموحة لحالة إغناء بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وتم نقله الى احد المستشفيات القريبة من النادي.

Advertisements

يذكر أن الفريق حصل على المركز السابع في الدوري العام الممتاز (أ) رجال المرتبط بالمرحلة السنية تحت 16 سنة.



يضم الفريق الاعبين : أشرف ربيع وشريف الدياسطى وحمد فتحي ومروان سرحان وفتحي ذكى وإبراهيم خالد ومحمد القوصى وتامر مصطفى ورؤوف مصطفى وأحمد عزب وعمر عزب وأحمد تربس وجيمس جاستيس المحترف الأمريكي ومحمد السيد عطيه ومحمود الزيات.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أشرف توفيق مدير فنى والكابتن أيمن المطراوى مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب والدكتور محمد جمال مدرب أحمال والدكتور تامر إبراهيم طبيب والكابتن عماد هاشم المدير الإداري والكابتن عبد الرحمن مصطفى تقنى وتحليل والكابتن حماده عبد العزيز مهمات.