شاهد.. بيراميدز : نادينا هو الأكثر عطاءً لمنتخب مصر

فريق بيراميدز كتب- وليد خليل واصل نادي بيراميدز الإحتفاء بلاعبيه المنضمين لقائمة المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة النيجر في إطار التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية، بجانب ودية نيجيريا . ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز صورة للاعبيه الخمسة المنضمين لصفوف المنتخب معلقاً عليها : " نادينا هو الأكثر عطاءً لمنتخب مصر في معسكره الحالي.. خمس لاعبين Advertisements للاعبيه الخمسة المنضمين لصفوف المنتخب معلقاً عليها : " نادينا هو الأكثر عطاءً لمنتخب مصر في معسكره الحالي.. خمس لاعبينمن بيراميدز في القائمة المستدعاه لمعسكر منتخبنا الوطني بالتوفيق لمنتخبنا وللاعبينا " . وكانت قائمة المنتخب التي اعلنت ظهر اليوم الثلاثاء، قد ضمت كل من احمد الشناوي،علي جبر، عمر جابر، نبيل عماد دونجا و احمد ايمن منصور .

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