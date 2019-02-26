" الكلية" رئيسًا لبعثة الإسماعيلي في الجزائر

مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة قرر نادي الإسماعيلى تولى المستشار محمد الكلية امين صدوق النادي رئاسة بعثة فريق الكرة المتوجة الى الجزائر للقاء شباب قسطنينة الجزائري في الجولة الرابعة لدوري ابطال افريقيا. الرابعة لدوري ابطال افريقيا. كان الإسماعيلى قد تعادل أمام شباب قسنطينة بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة للبطولة. ويتذيل الإسماعيلي المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن بطل الجزائر، ويأتى الأفريقى التونسى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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