رياضة | بسبب ميسي.. برشلونة ينتصر على ريال مدريد في صفقة المهاجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب ميسي.. برشلونة ينتصر على ريال مدريد في صفقة المهاجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الاسباني من التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "الدون بالون" الإسباني، أن برشلونة يسعي لحسم التعاقد مع لوكا يوفيتش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني بعد تذبذب مستوي مهاجميه أمثال منير الحدادي وبواتينج خلال الفترة الماضية.

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ورحب "يوفيتش" بالإنضمام لصفوف برشلونة لرغبته في اللعب بجوار الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز بالإضافة لباقي نجوم الفريق الكتالوني المميزين.

وذكر لموقع، أن صفقة انتقال لوكا يوفيتش إلى برشلونة سوف تكلف خزائن النادي 40 مليون يورو في واحدة من أبرز الصفقات التي يسعي برشلونة في حسمها.

وتهتم العديد من الأندية بالحصول على خدمات "يوفيتش" أبرزهم، ريال مدريد وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وليفربول وميلان.