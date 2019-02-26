رياضة | مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي، لتكثيف مفاوضاته مع الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني، وذلك للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلها موقع Le10Sport الفرنسي أنه يريد البقاء في برشلونة إلا أن نادي مانشستر يونايتد سوف يبذل قصارى جهده لاقناع الكرواتي الدولي بالانضمام للشياطين.

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وأشار راكيتيتش: "أمتلك ثلاث مواسم في عقدي مع برشلونة وسينتهي في 2021، أشهر بالراحة نظراً لاهتمام بعض الأندية بخدماتي، ولكني سعيد مع البارسا".

ويذكر فأن عدة أندية تريد ضم راكيتيتش وتراقب وضعه مثل بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

ورفض نادي برشلونة التخلي عن خدمات راكيتيتش لصالح باريس سان جيرمان في صيف 2014.