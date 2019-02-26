رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 26/2/2019.. مفاجأت في قائمة البرسا أمام الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 26/2/2019.. مفاجأت في قائمة البرسا أمام الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق البارسا على موعد مع مباراة من العيار الثقيل مع ريال مدريد مساء الأربعاء ويأتي ذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار البارسا واستعدادته للكلاسيكو أمام ريال مدريد غداً.

١- مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد.. واستبعاد 6 لاعبين

كشف فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة ريال مدريد يوم في كلاسيكو الأرض بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم غد الاربعاء بملعب البرنابيو.

وشهدت القائمة مفاجأة لجماهير برشلونة بتواجد الثنائي سيلسين وآرثر ميلو بعدما حصل الثنائي على التصريح الطبي من الجهاز عقب التعافي من الإصابة، واستبعد المدرب كلا من موريللو وفيرمايلن ورافينيا وبواتينج وسامبر وتوديبو.

٢- ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على موهبة باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو المعار من سان جيرمان إلى ريال بيتيس، بات هدفًا لريال مدريد وبرشلونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان للحصول على خدمات "لو سيلسو" في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة ريال بيتيس.

٣- صحيفة الماركا تتوقع تشكيلة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن توقعاتها لتشكيلة كلاسيكو كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة والمقرر أقامته على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الأربعاء المقبل.

وأنهى التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي أقيمت في الكامب نو مطلع الشهر الجاري.

- تشكيلة ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: سيرخيو راموس، رافائيل فاران، دانييل كارفخال، سيرجيو ريجيلون

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

- تشكيلة برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، كيلمو لونجليه، نيلسون سيميدو، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ليونيل ميسي، لويس سواريز

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٤- سلاح ريال مدريد لإسقاط برشلونة في الكأس

يستعد ريال مدريد الإٍسباني لاستقبال غريمه برشلونة يوم غد الاربعاء في اياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب البرنابيو.

ويخوض الريال مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقى مع برشلونة، فى العاشرة من مساء غد الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، فى إياب الدور نصف النهائى لكأس ملك إسبانيا.

٥- سولاري يفرض سياجًا من السرية قبل مواجهة برشلونة

تحدث سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.

وقال سولاري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " انه كلاسيكو الكرة الاسبانية الرائع، وأتمني أن يملأ الجمهور أن المدرجات لأنهم عامل مهم لتحقيق الألقاب، مباراة الذهاب أصبحت من الماضي".

٦- فالفيردي يوجه رسالة للاعبي برشلونة قبل الكلاسيكو

عقد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني مؤتمر صحفي للحديث عن لقاء ريال مدريد غدًا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وقال فالفيردي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: أنا أحب في مباراتي الـ100 كمدرب لبرشلونة الوصول لنهائي الكأس، هو يوم مميز، كونه نصف نهائي، وأيضا نوعية الخصم.

٧- الاتحاد الأوروبي يلغي عقوبات برشلونة وريال مدريد

قررت محكمة الاتحاد الأوروبي إلغاء قرار المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات الموقعة على برشلونة وريال مدريد، بخصوص تلقي مساعدات حكومية غير قانونية.

وأجبر قانون إسبانيا عام 1990 الأندية الرياضية المحترفة الإسبانية على أن تصبح شركات رياضية عامة محدودة بهدف تعزيز الشفافية في الإدارة.

ومع ذلك، يمكن استثناء ذلك أن الأندية قد حققت نتائج مالية إيجابية في السنوات السابقة، والعمل في شكل النوادي الرياضية، على النحو الذي استضاف نادي برشلونة، وأوساسونا، وريال مدريد.

٨- فالفيردي يهاجم نجم ريال مدريد

أكد إرنيستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، على أن جميع المباريات بهذا الحجم نهائية، وأنه لا يوجد كلاسيكو اكثر حسما من الآخر.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد: "النقاط ضد ريال مدريد في الليجا يحسب لها حجم اكبر، مثل كلاسيكو الغد اذا تمكنا من اقصاء الريال".

٩- ميسي يتحدي ريال مدريد: نحن على بُعد خطوة من بلوغ النهائي

قبل بداية الموسم الحالي، اختص الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا بأنها البطولة الأكثر من غيرها استحواذاً على تفكير الفريق.

كما بدا في مرات عديدة أن برشلونة يميل إلى تفضيل بطولة على الأخرى في الموسم الحالي، ولكن الفريق يبدو الآن راغباً في تكرار إنجاز الثلاثية التاريخية للمرة الثالثة في تاريخه.

١٠- صفقة نارية تقترب من برشلونة بفضل ميسي

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة اقترب من حسم التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة استقر على التعاقد مع لوكا يوفيتش بعدما سئم من المهاجمين أمثال منير الحدادي وبواتينج خلال الفترة الماضية.