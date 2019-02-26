رياضة | مدرب ليستر سيتي الجديد يشاهد لقاء برايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليستر سيتي الجديد يشاهد لقاء برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد بريندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي الجديد في مدرجات ملعب كينغ باور لمتابعة لقاء اليوم أمام فريق برايتون بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.

ونجح ليستر سيتي في التعاقد مع رودجرز في الساعات الماضية لمدة ثلاثة مواسم ونصف بعدما فسخ عقده بشكل رسمي مع فريقه السابق سيلتيك الأسكتلندي.

ودخل ليستر سيتي في مفاوضات سابقة مع رودجرز لتولي مهمة الفريق ليكون بديلاً للمدرب المقال كلود بويل والذي رحل عن الفريق بعد الخسارة الثقيلة من كريستال بالاس.

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ومن المنتظر أن يتولي رودجرز تدريبات الفريق بداية من يوم غد الخميس، لاستكمال مسيرة ليستر سيتي في الدوري في محاولة لتغيير مسار الفريق للوضع الصحيح.