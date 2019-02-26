رياضة | مدرب دجلة: قدمنا أسوء أداء أمام النجوم رغم الفوز وقلق من خسارة الرهان مع شوبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب دجلة: قدمنا أسوء أداء أمام النجوم رغم الفوز وقلق من خسارة الرهان مع شوبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بأن فريقه قدم أسوء أداء له في بطولة الدوري هذا الموسم في مباراة اليوم أمام النجوم رغم الفوز بهدفين مقابل هذف.

وأضاف عقب نهاية اللقاء "بتمنى التوفيق لفريق النجوم وأبارك للاعبين على الثلاث نقاط التي حققناها".

وتابع "ليس هذا الكلام الذي أبلغته للاعبين وقدمنا أسوء أداء في الدوري، أعلم جيدا صعوبة المباراة وطريقة لعبنا لا بد أن لا تتغير".

وواصل "أتمنى أن تكون المرة الأخيرة التي نلعب فيها الكرات العرضية وأن يكون سلاحنا امتلاك الكرة بالنسبة لي الأداء سئ".

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وأشار "اللعب التجاري ليس كرة قدم، الهدف الأول لنا من طريقة لعبها وهدفنا منها الفوز بالمباريات والنسبة تكون في صالحنا في حالة لعبنا بطريقتنا".

واستطرد "بالنسبة لي اليوم الأسوء لأداء اللاعبين بجانب بداية الموسم، وأول ٢٥ دقيقة في مباراة الأهلي، نحن نكون الافضل لكن لا نحقق نتائج جيدة".

ليس لدي خوف أو قلق في البقاء بالدوري، وأكررها مجددا".

وأردف "كان هناك رهان مع كابتن أحمد شوبير خلال لقائي في أون سبورت أبلغته بأنني سأنهي الدوري بالبقاء في الدوري من المركز الخامس للسابع وهذا قلقي الوحيد أننا من الممكن أن لا نصل إلى ذلك".