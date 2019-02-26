رياضة | راموس يفجر مفاجأة مدوية قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يفجر مفاجأة مدوية قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن راموس قائد ريال مدريد لا يرغب في مشاركة زميله جاريث بيل في التشكيلة الأساسية أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم غد الأربعاء.

ويستعد ريال مدريد لاستقبال غريمه برشلونة يوم غد الاربعاء في ملعب البرنابيو بإياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد نهاية مباراة الذهاب 1-1 في الكامب نو.

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ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن راموس يرفض تماماً فكرة مشاركة جاريث بيل في التشكيلة الأساسية لافتاً بأنه يرغب في تواجد اللاعبين المؤثرين مع الفريق فقط وليس اللاعبين المشاغبين الذين يبحثون عن الصراخ دائما وافتعال الأزمات.

واضاف الموقع، أن سولاري المدير الفني للفريق استقر على منح جاريث بيل فرصة المشاركة الأساسية أمام برشلونة بالرغم من رفض راموس لهذه الفكرة.

واشار الموقع إلى أنه في حالة عدم الدفع بجاريث بيل في التشكيل الأساسي سيتولي فينسيوس وبنزيمة وفاسكويز وأسينسيو فكرة الهجوم أمام برشلونة.