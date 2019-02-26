اونلاين | kora star يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد | رابط ليفربول وواتفورد ستار لايف

مباراة ليفربول وواتفورد ضمن المرحلة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم تتابعونها مباشرة وحصرياً على HD4 يوم الأربعاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتصدر الريدز ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ليفربول وواتفورد وأهم مباريات البطولات الأوروبية بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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