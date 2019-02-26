اونلاين | كورة ستار| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر - youtube .. كورة اون لاين مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة نقل مباشر في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الاربعاء 27 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت العالمي، على قنات بي ان سبورت اتش دي 1 و 3 بصوت المعلقين عصام الشوالي من الملعب، حسن العيدروس، أحمد الطيب.

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