شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الكلاسيكو والان مع التفاصيل
الخليج 365- تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة بغياب نجم الفريق، عن المواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إيسكو نجم ريال مدريد سيغيب عن قائمة الميرنجي لمواجهة برشلونة في كأس ملك أسبانيا.
وكشفت الصحيفة أن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، قرر إستبعاد إيسكو من قائمة المباراة للمرة الرابعة على التوالي، حيث ستضم القائمة المقرر إعلانها مساء اليوم 19 لاعباً.
وتعد هذه المباراة الرابعة على التوالي التي يغيب عنها إيسكو عن الفريق، وذلك على الرغم من تعافيه من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها نجم الفريق، ومشاركة بانتظام في تدريبات الملكي.
ويذكر أن ملعب "سانتياجو برنابيو" يستضيف مساء غدٍ الأربعاء، مواجهة ريال مدريد ونظيره برشلونة، ضمن مباراة الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
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