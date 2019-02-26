شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يرفض عودة نجمه لصفوفه مرة أخرى والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يرفض نادي يوفنتوس الإيطالي، عودة مهاجم الفريق الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم الفريق المعار إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي حاليًا، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته.

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وكشفت صحيفة "كوريري دي تورينو"، أن السيدة العجوز لا يرغب في استعادة هيجواين بغض النظر عن قرار تشيلسي التوقيع معه بشكل دائم أم لا.

ويرى الجهاز الفني للفريق الإيطالي أن هيجواين ليس له مكانا حاليا بالفريق، خاصة فى ظل تواجد كريستيانو رونالدو وديبالا وعدم وجود مكان له داخل الفريق، حيث أن اللاعب حاليا معايا لنهاية الموسم ، ويمكن للبلوز التمديد له 12 شهرا إضافيا مقابل 18 مليون يورو أو شراءه مقابل 36 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي طالب بتخفيض قيمة خيار الشراء، حيث لا يزال بإمكان البلوز شراء هيجواين، لكن يوفنتوس لا يرغب في بيع هيجواين بمبلغ أقل من 36 مليون يورو.