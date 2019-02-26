شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري يستبعد نجم ريال مدريد استعدادا لكلاسيكو الكأس أمام برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- قرر الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عدم استدعاء الأسباني إيسكو لقائمة الفريق استعدادا لكلاسيكو الكأس أمام برشلونة.

ويستضيف الفريق الملكي نظيره برشلونة غدا الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وكشفت صحيفة ماركا، أن سولاري أرسل القائمة بالفعل إلى لاعبيه، وتم استبعاد ايسكو إلى جانب إبراهيم وفاييخو وماريانو، المدرب الأرجنتيني اختار 19 لاعباً، لذلك يجب عليه الآن أن يتخلص من لاعب أخر قبل اللقاء لكي يصبحوا 18 لاعباً.

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وتابعت، إيسكو حصل على التصريح الطبي هذا الأسبوع بعد إصابته في الظهر التي تركته خارجاً في آخر أربع مباريات للفريق، لكن غياب إيقاع المنافسة جعل القرار سهلاً على سولاري .

وسيعلن سولاري عن القائمة صباح غدا الأربعاء رسمياً، على الرغم من أن لاعبي الفريق يعرفون بالفعل أن إيسكو وماريانو وابراهيم وفاييخو هم الضحايا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "كامب نو" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.