شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة الإيقاف تهدد مسيرة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه نادي مانشستر سيتي خطر الإيقاف من التعاقدات مثلما حدث مع تشيلسي، وذلك بعدما إشارت بعض التقارير الصحفية أن الاتحاد الإنجليزي قرر فتح تحقيقاً مع السيتيزنز بسبب لاعبه السابق.

وكشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن احتمالية توقيع عقوبة من الاتحاد الإنجليزي على السيتي، بسبب مخالفة اللوائح في التعاقد مع جادون سانشو لاعب السيتي السابق وبروسيا دورتموند الحالي.

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وكان السيتي قد تعاقد مع سانشيز في عام 2015 قادماً من صفوف واتفورد، قبل أن يرحل اللاعب إلى نادي بروسيا دورتمود الألماني في عام 2016.

وقالت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية: " قمنا بنشر بعض التسريبات التي تشير إلى قيام مانشستر سيتي بمخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، بدفع 200 ألف جنيه إسترليني لوكيل اللاعب، من أجل تسهيل مهمة انتقال اللاعب للسيتيزنز، وهو ما يخالف لوائح التعاقد مع اللاعبين تحت 16 عاماً.

ويذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليفربول، ونجح أبناء الإسباني بيب جوارديولا في الحصول على أول ألقاب الأزرق السماوي في الموسم الحالي، عندما تمكن الفريق من التغلب على تشيلسي في نهائي كأس كارباو بركلات الترجيح.