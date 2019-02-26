انت الان تتابع بعد الفوز على النجوم.. دجلة يهرب من المركز الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
هرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، من المركز الأخير في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم محمد هلال للغزلان، وأضاف أحمد حسن الهدف الثاني، وأدرك توسين أومويلي هدف تقليص الفارق لأبناء أحمد سامي، بهذا الفوز رفع دجلة رصيده إلى 23 نقطة، ويرتقي للمركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الأخير.
محمد هلال نجح في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 22 لفريق وادي دجلة، من ركلة جزاء، حاول الحارس أحمد عبدالفتاح التصدي لها، لكنها اصطدمت به وسكنت الشباك. وفي الدقيقة 65، أضاف أحمد حسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدما استغل تسديدة خاطئة من زميله إبراهيما نداي، وأطلق تسديدة صاروخية، اصطدمت في القائم، قبل أن
وفي الدقيقة 65، أضاف أحمد حسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدما استغل تسديدة خاطئة من زميله إبراهيما نداي، وأطلق تسديدة صاروخية، اصطدمت في القائم، قبل أن تسكن الشباك.
وضغط فريق النجوم في الدقائق الأخيرة، ونجح في إدراك هدف تقليص الفارق، عن طريق طوسين إيمليو، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى، برأسية في الشباك، بعدها واصل الضيوف الضغط لتسجيل هدف التعادل، لكن الدفاع الدجلاوي نجح في التصدي التصدي لها، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز وادي دجلة بهدفين لهدف.
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