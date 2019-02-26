انت الان تتابع خالد جلال يرحل عن تدريب الشعلة.. هل يعود للزمالك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
اعتذر خالد جلال المدير الفني لفريق لشعلة السعودي عن عدم استكمال مهمته مع الفريق وأعلن مجلس إدارة النادي قبول الاعتذار وتوجيه الشكر للمدير الفني عن الفترة التي تولى فيها المسؤولية. وقاد خالد جلال آخر مبارياته مع الشعلة السعودي أمام هجر التي أقيمت مساء اليوم، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويأتي رحيل جلال بسبب تراجع نتائج الفريق وترتيبه في جدول مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي برصيد 22 نقطة، حيث يحتل فريق الشعلة المركز الأخير في الترتيب.
اعتذار خالد جلال في هذا التوقيت فتح باب التكهنات أمام عودته مرة أخرى للعمل في الجهاز الفني للزمالك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية في بطولتي الدوري والكونفيدرالية الإفريقية وغضب رئيس الزمالك من السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق. الجدير بالذكر أن رئيس نادي الزمالك أعلن أكثر من مرة
اعتذار خالد جلال في هذا التوقيت فتح باب التكهنات أمام عودته مرة أخرى للعمل في الجهاز الفني للزمالك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية في بطولتي الدوري والكونفيدرالية الإفريقية وغضب رئيس الزمالك من السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق.
الجدير بالذكر أن رئيس نادي الزمالك أعلن أكثر من مرة أن جروس مستمر في منصبه حتى نهاية فترة تعاقده، لكنه لم ينف ما تردد عن رغبته في ضم مدرب مصري من أبناء الزمالك للجهاز الفني خلال الفترة القادمة.
كان خالد جلال قد تولى تدريب الزمالك الموسم الماضي، وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس مصر موسم 2017-2018 بعد فوزه على سموحة في المباراة النهائية 5-4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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