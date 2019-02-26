انت الان تتابع جنح القاهرة تُغرم مدحت شلبي بسبب الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة الإعلامي مدحت شلبي، بتغريمه 20 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضده بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي عبد الحميد، وأمانة سر ناصر عبدالرازق، وتغيب شلبي عن الحضور بجلسة اليوم، ويحق له التقدم باستئناف على الحكم أمام المحكمة الأعلى، وهي جنح مُستأنف القاهرة الجديدة، والتى قد تؤيد الحكم أو تلغيه أو تخففه. ونظرت المحكمة القضية في 3 جلسات علنية عقدتها المحكمة بمجمع محاكم التجمع الخامس، وحجزتها للحكم فى يناير الماضي، وأصدرت الحكم المتقدم.

واتهم مقدم البلاغ، مدحت شلبي، بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات اعتبرها مجلس إدارة الأهلى تمثل جرائم سب وقذف في حقه، وتسيء لشخص رئيس ناديهم، خلال تقديم "شلبي" إحدى حلقات برنامجه السابق "مساء بيراميدز" بتاريخ 25 سبتمبر العام الماضي. وكان مجلس إدارة

Advertisements